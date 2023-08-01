Українські фермери втрачатимуть по $40 на тонні зерна через закриття «зернового коридору», – ЄБА

Бізнес прогнозує, що закриття "зернового коридору" може призвести до скорочення посівів озимих у 2023 році на 33%, або на 1,5 млн га. Це означає, що виробництво пшениці та ячменю скоротиться на 6 млн тонн. А за нинішньої вартості логістики через Дунай українські фермери будуть змушені продавати зерно на $40 за тонну нижче собівартості.

Як повідомили в Європейській Бізнес Асоціації, це не дозволить аграріям завершити посівну наступного року і може призвести до скорочення загального виробництва зерна в Україні на 30%, або 15 млн тонн.

За оцінками, вартість логістики була досить дорогою і втрати фермерів від цього склали близько $2,5 млрд (при експорті 50 млн тонн).

"Асоціація звертається до речника генерального секретаря ООН пана Стефана Дюжарріка з проханням вжити всіх необхідних заходів для сприяння реалізації стратегії повного розблокування українських морських портів Чорного моря для комерційних перевезень усіх видів вантажів та реалізації гарантій безпеки та свободи судноплавства торгових суден у Чорному морі", - наголосили в ЄБА.