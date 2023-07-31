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Хорватія допоможе експортувати українське зерно через свої порти
17:40 31.07.2023 |
Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
Про це на брифінгу в понеділок заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.
Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української "формули миру".
"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", - оголосив Кулеба.
"Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", - додав український міністр.
Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Він також привітав нещодавнє рішення парламенту Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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