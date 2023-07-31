Україна зможе експортувати альтернативними шляхами до 4,5 мільйона тонн збіжжя щомісяця - експерт

Україна зможе експортувати до 4-4,5 мільйона тонн аграрної продукції щомісяця альтернативними шляхами, не здійснюючи експорт Чорним морем.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Якщо складуться всі сприятливі обставини, ми могли б щомісяця забезпечувати рух (агроекспорту альтернативними шляхами - авт.) у межах 4-4,5 млн т, але для цього потрібно зробити декілька речей", - сказав Марчук.

Він зазначив, що для збільшення обсягів українського аграрного експорту альтернативними шляхами, потрібно здешевити вартість логістики до низки європейських портів (в Італії, Німеччині, Хорватії тощо) та скасувати фітосанітарні перевірки при транзиті продукції і здійснювати їх безпесередньо у країні-імпортері.

За його словами, також Україна зможе наростити експорт агропродукції через Дунайські морські порти, але за умови відсутності російських обстрілів, які провокують зростання вартості фрахту.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрні та бізнес асоціації звернулись до Європейської Комісії з пропозицією оптимізувати альтернативні маршрути ("Шляхи солідарності") експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн.

Зокрема, аграрії пропонують Єврокомісії компенсувати частину витрат європейських перевізників та портів, що здійснюють транзит українського зерна, а також запровадити «зелені коридори» для української сільськогосподарської продукції до морських портів країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Мова йде про здійснення санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю не на пунктах пропуску на кордоні з Україною, а на території країни призначення.

За розрахунками асоціацій, такі заходи дозволять збільшити експорт української агропродукції "Шляхами солідарності" на 1-1,5 млн т на місяць.