Світові ціни на збіжжя та олійні можуть зрости на 15% через зупинку «зернової угоди» – експерт

Світові ціни на зернову та олійну групу товарів можуть зрости на понад 15% через зупинку роботи "зернового коридору".

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Частково ми вже маємо (на світовому ринку - авт.) здорожчання цін на зернову та олійну групи на понад 5%. За прогнозами аналітиків, якщо ситуація буде продовжуватися і Україна не буде мати можливості виходів до Чорного моря, ціни можуть зрости ще більше - на понад 15%", - сказав він.

Марчук зазначив, що зростання цін на світових ринках матиме негативні наслідки для бідних країн Африки, Азії та Близького Сходу. За словами експерта, деякі африканські країни не зможуть купувати продовольство, і це призведе до зростання загрози голоду в регіоні.

Він наголосив, що наразі Україна проводить консультації стосовно відновлення українського агроекспорту Чорним морем, у тому числі щодо можливості продовження роботи "зернового коридору".

Як повідомляв Укрінформ, дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина у липні 2022 року, завершилась 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.

Російська сторона 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди" та де-факто припинила її дію.