Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вже експортувала понад 2 мільйони тонн зернових

16:55 28.07.2023 |

Новини АПК

 

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 по 28 липня 2023 року) експортувала 2,046 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у нинішньому МР Україна вже експортувала 720 тис. т пшениці, 255 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита та 1,067 млн т кукурудзи.

Для порівняння: за перші 29 днів 2022/2023 МР Україна експортувала 1,405 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 325 тис. т пшениці, 131 тис. т ячменю та 941 тис. т кукурудзи. У липні торік Україна не експортувала жито.

Також із початку 2023/2024 МР Україна експортувала 12,3 тис. т борошна (проти 4,9 тис. т за перші 29 днів попереднього МР).

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала майже 49 млн т зернових та зернобобових.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2584
  0,4644
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес