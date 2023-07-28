Україна вже експортувала понад 2 мільйони тонн зернових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 по 28 липня 2023 року) експортувала 2,046 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у нинішньому МР Україна вже експортувала 720 тис. т пшениці, 255 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита та 1,067 млн т кукурудзи.

Для порівняння: за перші 29 днів 2022/2023 МР Україна експортувала 1,405 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 325 тис. т пшениці, 131 тис. т ячменю та 941 тис. т кукурудзи. У липні торік Україна не експортувала жито.

Також із початку 2023/2024 МР Україна експортувала 12,3 тис. т борошна (проти 4,9 тис. т за перші 29 днів попереднього МР).

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала майже 49 млн т зернових та зернобобових.