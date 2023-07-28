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АНАЛІТИКА

Румунія збільшить пропускну здатність ключового зернового маршруту з України

 

Румунія планує розширити один з ключових транзитних маршрутів для вивозу зерна з України після зриву Росією "зернової угоди" та блокади РФ Чорного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Bloomberg заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

За її словами, Бухарест "перебуває в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту".

"Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже налаштовані продовжувати допомагати Україні", - додала вона.

Зазначається, що чорноморський порт у Констанці, який модернізувала Румунія, наразі є найкращим варіантом для українських компаній через близькість та вартість.

Бухарест збільшив пропускну здатність порту в Констанці та відновив закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для проведення суден через Сулінський канал до українських портів на річці Дунай.

Як повідомив Габріель Ковріг, румунський посадовець, який відповідальний за лоцманське судноплавство, вже у серпні кількість лоцманів на річковому каналі в Румунії почне поступово збільшуватися до 60 з нинішніх 40 шляхом повернення відставників і капітанів флоту, що збільшить пропускну здатність каналу на 50%.

Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Ключові теги: Румунія
 

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