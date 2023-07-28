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Перевезення зернових баржами з дунайських портів до Констанци значно подорожчало - УЗА
16:30 28.07.2023 |
Атака РФ на дунайський порт "Рені" в ніч на 24 липня призвела до значного зростання ставок на перевезення зерна та олійних культур баржами з портів "Рені" та "Ізмаїл" (обидва - Одеська обл.) до Констанци (Румунія), фрахт на перевезення коустерами помітно підвищився, повідомила пресслужба Української зернової асоціації (УЗА).
Згідно з повідомленням, станом на 27 червня 2023 року ставки фрахту на перевезення кукурудзи та пшениці, ріпаку та ячменю баржами до румунського порту підвищилися на EUR8/тонна - до EUR38/тонна та EUR43/тонна відповідно. При цьому фрахт на перевезення гранульованого шроту соняшнику зріс на EUR7/тонна - до EUR45/тонна.
Крім того, ставки фрахту на перевезення пшениці та кукурудзи коустерами з портів "Рені" та "Ізмаїл" у напрямку Криту підвищилися на USD4-6/тонна - до USD42-44/тонна, до Ізраїлю та східного Середземномор'я - на USD3/тонна, до USD48-50/тонна і USD43-45/тонна відповідно, до східного узбережжя Італії - на USD2-5/тонна, до USD50-53/тонна, до східного узбережжя Греції - на USD2-3/тонна, до USD39-40/тонна. Ставки на перевезення зерна до Іспанії зросли на USD1-4/тонна - до USD56-59/тонна.
При цьому УЗА зазначила, що судновласники вимагали сплату додаткового військового страхового внеску під час перевезень у напрямку Іспанії, Ізраїлю та східного узбережжя Італії.
За її даними, фрахт з перевезення шроту ріпаку коустерами з портів "Рені" та "Ізмаїл" до Іспанії підвищився на USD2-5/тонна - до USD77-80/тонна, гранульованого шроту соняшнику на Мармару - на USD3-4/тонна, до USD43-44/тонна, негранульованого - на USD3/тонна до USD48/тонна.
"На початку тижня на тлі масового занепокоєння деякі судновласники відмовлялися надавати свої судна для заходу в Суліну (Румунія), але згодом повернулися до виконання зобов'язань", - констатували в УЗА.
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