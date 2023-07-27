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США і партнери не обговорюють конвої суден з зерном у Чорному морі, - Кірбі
23:01 27.07.2023 |
Сполучені Штати та партнери не обговорюють можливості конвоїв для супроводу українських суден із зерном у Чорному морі. Натомість союзники України шукають інші шляхи перевезення зерна - наземним або річковим способом.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", - заявив він.
За словами Кірбі, Вашингтон хоче, щоб українське зерно вийшло на зовнішній ринок.
"Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок, - ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні", - додав він.
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