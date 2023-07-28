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Японія допоможе Україні відновити та модернізувати системи зрошення
22:43 27.07.2023 |
Японія допоможе Україні відновити та модернізувати системи зрошення в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держрибагентства за підсумками зустрічі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства меліорації та рибного господарства України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Зазначається, що японські партнери запропонували кілька основних напрямків відновлення та модернізації зрошувальних системи в України.
Зокрема, йшлося про роботи з модернізації та підвищення ефективності функціонуючих зрошувальних систем, відновлення нефункціонуючих зрошувальних систем, щодо яких є попит споживачів, а також надання технічної та фінансової підтримки організацій водокористувачів.
Під час зустрічі був розглянутий детальний механізм співпраці з JICA, а також досягнуто домовленостей про надання японській стороні необхідної інформації, обґрунтувань для визначення пріоритетності проєктів.
Першочергово буде підготовлено інформацію щодо проєктів в Одеській області, зокрема з модернізації та відновлення рисових зрошувальних систем.Японія допоможе Україні відновити та модернізувати системи зрошення в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держрибагентства за підсумками зустрічі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства меліорації та рибного господарства України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Зазначається, що японські партнери запропонували кілька основних напрямків відновлення та модернізації зрошувальних системи в України.
Зокрема, йшлося про роботи з модернізації та підвищення ефективності функціонуючих зрошувальних систем, відновлення нефункціонуючих зрошувальних систем, щодо яких є попит споживачів, а також надання технічної та фінансової підтримки організацій водокористувачів.
Під час зустрічі був розглянутий детальний механізм співпраці з JICA, а також досягнуто домовленостей про надання японській стороні необхідної інформації, обґрунтувань для визначення пріоритетності проєктів.
Першочергово буде підготовлено інформацію щодо проєктів в Одеській області, зокрема з модернізації та відновлення рисових зрошувальних систем.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Японія реалізують проєкт "Невідкладна підтримка аграрного сектору» у межах грантової угоди для Програми екстреного відновлення між українськими урядом та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
Грантову угоду було підписано 9 березня 2023 року. У межах угоди JICA надасть грант Україні у загальному розмірі 22,440 млрд японських єн (145,166 млн дол. США).
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