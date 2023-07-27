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У Польщі пояснили, як «закриють кордон» для зерна з України після завершення заборони ЄС
23:47 26.07.2023 |
Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща готова запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи.
Про це Телус сказав в інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Міністр висловив сподівання, що Єврокомісія продовжить нинішню заборону на імпорт українського збіжжя, термін дії якої спливає 15 вересня, але "якщо ні, то Польщі все одно доведеться вирішувати цю проблему, і ми продемонстрували, що можемо це зробити".
Він підкреслив, що не сприймає такий крок легковажно, оскільки це було б прямим порушенням законодавства ЄС, і наголосив, що йтиметься лише про заборону імпорту до Польщі, тоді як транзит українських сільськогосподарських товарів збережеться.
"Те, що ми робимо, це не проти когось, це для наших фермерів", - пояснив Телус, додавши, що в довгостроковій перспективі хоче "розробити інструменти, які можуть бути використані іншими країнами на роки вперед".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня. Із пропозицією продовжити заборону до Єврокомісії звернулись п'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу - Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина.
Український прем'єр Денис Шмигаль назвав плани Варшави "недружнім та популістським" кроком.
Детально про ситуацію з агроекспортом через кордони ЄС у статті: Як Польща загострює кризу щодо українського агроекспорту.
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