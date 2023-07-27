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АНАЛІТИКА

Земельні аукціони в системі Prozorro.Продажі поповнили бюджети на ₴1,43 мільярда

23:38 26.07.2023 |

Новини АПК

 

За результатами понад 5 тис. успішних аукціонів з продажу та оренди землі в системі Prozorro.Продажі до бюджетів надійшло 1,43 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Земельні аукціони, проведені в системі Prozorro.Продажі, поповнили бюджети різних рівнів на 1,43 млрд гривень», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що таку суму було отримано за підсумками понад 5 тис. успішно завершених торгів із продажу та оренди землі, на яких уже встигли позмагатися 7 971 учасник.

Наразі на етапі укладання угод знаходяться ще 778 аукціонів.

За інформацією компанії, у середньому за один земельний лот змагаються три учасники. Середнє зростання ціни для завершених земельних торгів становить 78,8%.

Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.

Станом 26 липня 2023 року в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 1,4 тис. земельних аукціонів, що знаходяться на етапі прийняття заявок на участь.

Як повідомлялося, з 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення.
 

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