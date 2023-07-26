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АНАЛІТИКА

Україна збільшила виручку від експорту агропродукції – профільна асоціація

17:17 26.07.2023 |

Новини АПК

 

Україна у першому півріччі 2023 року експортувала аграрної продукції на суму 11,8 млрд дол., що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації аграрного експорту (УААЕ).

Зазначається, що за даними асоціації продукти з доданою вартістю в цілому продемонстрували позитивну динаміку, зокрема спостерігалось зростання виручки від експорту молокопродуктів, яєць, пшеничного борошна і макаронів, усіх видів кондитерської продукції.

На минулорічному рівні залишився експорт м'ясних продуктів і меду, нестабільна ситуація продовжується з овочевою групою, при цьому знизилась валютна виручка за плодово-ягідну продукцію. Триває зниження експортних цін на мед, яйця та заморожені фрукти українського виробництва.

Вартість експорту м'яса і субпродуктів становила 439 млн дол., на 4% менше, ніж за перші шість місяців минулого року. Традиційно найбільші доходи в цій групі приносить м'ясо птиці - 392 млн дол. (- 10%) за обсяг у 213 тис. т, який на 8% перевищує показник 2022 року.

У січні-червні нинішнього року виручка від експорту молокопродуктів зросла на 8% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, досягнувши 95 млн дол. При цьому, ключовими експортними позиціями залишаються: сухе та згущене молоко -37 млн дол. (- 5%), масло і молочні пасти - 25 млн дол. (+ 8%), а також сири - близько 19 млн дол. (+ 61%).

Позитивні зміни відбулися стосовно зарубіжних продажів яєць, яких експортовано майже 26 тис. т на суму 35 млн дол. При цьому, експортна ціна для українських постачальників поки що знизилась - 1 352 дол/т або 35 152 дол/контейнер 26 т.

В асоціації зауважують, що скорочення доходів від експорту меду на 17% до 60 млн дол. пов'язане не зі зниженням його кількісних обсягів, які практично не змінились (25 тис. т), а з триваючим зменшенням середньої ціни цього українського продукту на світовому ринку - до 2442 дол/т.

У нинішньому році вартість експорту плодово-ягідної продукції на третину менша, ніж у 2022 році, і становить 95 млн дол. Левова частка доходів експортерів продукції садівництва формується за рахунок заморожених ягід і фруктів (50 млн дол.), волоських горіхів (33 млн дол.), зерняткових культур (9 млн дол.). Якщо експорт яблук і груш в абсолютному виразі знизився на 33% (до 23 тис. т), то спостерігається нарощування по волоських горіхах (13 тис. т, + 2%) і заморожених плодах (28 тис. т, + 18%).

Ринок Європейського Союзу є основним при збуті яєць, меду, плодів і ягід, пшеничного борошна, виробів з тіста. Однак ризик заборони поставок до ЄС низки продуктів з України, зокрема фруктів, змусив спеціалізованих експортерів переорієнтовуватись на інші країни Європи та Близький Схід, а частка Євросоюзу тут скоротилась з більш ніж 80% до 63% у 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році експортувала агропродовольства на суму 23,6 млрд дол. США, що на 15% менше, ніж у 2021 році.
 

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