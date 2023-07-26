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АНАЛІТИКА

Вихід Росії із «зернової угоди»: У МВФ спрогнозували, як зміняться ціни

 

Ціни на зерно у світі, ймовірно, зростуть на 10-15% через те, що Росія вирішила вийти з "зернової угоди" минулого тижня.

Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

З його слів, "зернова угода" відіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх поставок зерна з України, що послабило ціновий тиск на продовольство.

"Ми все ще оцінюємо, куди ми приземлимося, але можна припустити, що десь у межах 10-15% зростання цін на зерно - це розумна оцінка", - зазначив Гурінша.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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