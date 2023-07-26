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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії пропонують субсидувати експорт зерна з України суходолом

 

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський у вівторок запропонував компенсувати з фондів ЄС транспортні витрати на експорт українського зерна суходолом - його обсяг зросте після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Єврокомісар підкреслив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.

"Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку", - застеріг він.

Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.

Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
 

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