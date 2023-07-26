Україна планує експортувати понад 50 мільйонів тонн збіжжя альтернативними шляхами — експерт

Цього року українські аграрії очікують зібрати 69 мільйонів тонн зернових та олійних культур, тому експортний потенціал України може скласти понад 50 мільйонів тонн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Станом до вчора у нас Дунай був ключовим альтернативним шляхом, але обстрілів зазнав і порт Рені. Відповідно, це створює додаткове напруження з вивезенням зерна у цьому напрямку. Але після Чорноморської ініціативи річкові малі порти - це напрямок, який дає можливість потенційно вивозити нам збіжжя щомісяця. Уже сьогодні ця кількість складає 2,5 мільйона тонн і є потенціал росту ще близько на один мільйон тонн. Також наші сухопутні маршрути - це залізниця та автомобільні шляхи. Але там є труднощі, пов'язані з блокадою українського імпорту до п'яти східноєвропейських країн, що зменшило потік транспорту в цьому напрямку. Так, до моменту запровадження заборони імпорту щомісяця українська залізниця мала можливість реалізувати понад 1 мільйон тонн перевезень, а автомобільними шляхами в межах 700-600 тисяч тонн щомісяця, то після цієї заборони залізниця має можливість реалізувати близько 600 тисяч, а автомобілі - в межах 200 тисяч тонн, тобто це дуже низькі показники", - сказав Марчук.

За його словами, дуже важливо сьогодні в процесі перемовин з Європейською комісією наполягати, щоб ті заборони, які анонсовані, були скасовані.

"Торік труднощі були більші, тому що у нас пів року не працював експорт, і ми мали дуже велику кількість перехідних залишків. Їх було більш як 20 мільйонів тонн. У всіх цих умовах нам доводилося шукати швидко альтернативні можливості, але це все не робиться оперативно. Робота почалася лише з серпня, коли запрацювали чорноморські ініціативи. Що стосується сухопутних елеваторів, то вони є інвестиційно привабливими на заході України, але інвестиції припинилися після заборони на імпорт українській продукції. Тому що, де-факто, коли ти не маєш можливості рухати свою продукцію, набудувавши таку велику кількість сховищ, ти не знаєш, що з ними робити. По-друге, це великі інвестиції, які потребують на сьогодні пошуку інвесторів. В умовах війни їх не так легко знайти, тому що час від часу обстріли відбуваються і в західних напрямках нашої країни", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

На його думку, ворог свідомо б'є по аграрній інфраструктурі. "Вони розуміють, що українське збіжжя є одним з ключових напрямків потенціального експорту України, що дає гроші, і вони дуже не хочуть бачити українське збіжжя. І фактично сьогодні, блокуючи Чорне море, вони штучно піднімають ціну на збіжжя у світі для того, щоб потім запропонувати бідним країнам своє зерно, причому за високими цінами", - додав він.

Марчук переконаний, що світ має надавати Україні більше зброї, аби уникнути продовольчої кризи.

"Звертаючись до світу, ми давно говорили, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та зброї для того, щоб відбивати ворога і робити його слабшим. На жаль, у світі якось дуже в'яло зреагували і, як наслідок, стали теж заручниками війни в Україні, тому що агресія відбувається не лише до нашої держави. Це продовольча агресія, продовольчий тероризм до всього світу, який призведе до росту цін на продукти харчування. Відтак може вирости й продовольча інфляція. Для бідних країн виникне проблема зі збільшенням ризиків голоду, а отже не виключається можливість хвиль міграцій, і люди поїдуть до більш заможних країн, зокрема Європейського Союзу. Відтак виникає послідовний зв'язок внаслідок нероботи чорноморські ініціативи. Тому в цих умовах треба пришвидшувати озброєння", - наголосив він.

За його словами, у світі зростання ціни може відбутися у порівнянні, як з минулим сезоном. "Тоді ціни зросли більше ніж на 20%, коли був відсутній український експорт. Тому, якщо буде продовжувати дія блокади, то не виключаю, що можемо повернутися до показників минулого року і можливо, навіть трошки більше", - сказав експерт.

Щодо цьогорічного врожаю Марчук наголосив, що українські аграрії зберуть на 6% менше від попереднього року, "але це все одно досить хороші показники - в межах 69 мільйонів тонн зернових та олійних культур".

"Це створює додаткову можливість для експортного потенціалу і гарантування продовольчої безпеки, тому що для забезпечення всередині країни нам потрібно в межах 18-19 мільйонів. Все інше може бути спрямовано на експорт для отримання валютного виторгу та підтримки економіки країни. Крім того, якщо ми рахуємо ще перехідні залишки, які є сьогодні в Україні, то це близько 9 мільйонів тонн зернових і олійник. Відтак експортний потенціал може скласти понад 50 мільйонів тонн, що потенційно вийде на фінансові надходження, як минулого року - в межах 20 мільярдів доларів", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз продовжив до 15 вересня 2023 року виключні та надзвичайні запобіжні заходи, які були ухвалені у травні щодо імпорту українського зерна до п'яти країн ЄС на кордонах з Україною.