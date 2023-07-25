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Ціни на пшеницю підстрибнули до максимуму за п'ять місяців після російських атак на одеські порт
11:41 25.07.2023 |
Ціни на пшеницю 25 липня зросли до п'ятимісячного максимуму на тлі атаки РФ на українські порти.
Як пише Financial Times, фʼючерси на пшеницю, які торгуються в Чикаго, зросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, що стало найвищим показником із середини лютого, передає Forbes.
Зазначається, що рекордного рівня ціни на пшеницю досягли раніше цього року. Росія і Україна виробляють близько 30% пшениці, яка продається у світі, і це викликає побоювання щодо її нестачі.
Ціни також зросли минулого тижня після того, як Росія вийшла з угоди за посередництва ООН щодо експорту українського зерна через Чорне море.
Як повідомлялося, у ніч на 24 липня внаслідок російської атаки у порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.
19 липня ворог атакував зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Зокрема, пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.
Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.
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