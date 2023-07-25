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Атака дронів на «Рені»: у порту знаходилися шість румунських суден
18:31 24.07.2023 |
Під час атаки російських окупантів на порт "Рені" в Одеській області там знаходилися шість румунських суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.
За інформацією румунського видання, влада країни ухвалила рішення про переміщення всіх суден назад до Румунії після удару росіян. Попередньо, вони не пошкоджені і зараз знаходяться на румунській стороні річки Дунай.
При цьому Румунія не вводила жодних обмежень руху Дунаєм, функціонування портів у прикордонному районі здійснюється в звичайному режимі.
Атака росіян на "Рені"
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 липня, вночі в черговий раз застосували дрони-камікадзе "Шахед" для спроб ударів по Україні. Вони атакували річковий порт "Рені", який знаходиться поблизу кордону з Румунією.
Внаслідок удару окупантів було зруйновано аграрний ангар, у якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, пошкоджено портові об'єкти.
Декілька країн уже засудили такий теракт країни-агресора. Варто зауважити, що він стався після виходу Росії із "зернової угоди", що значно вплинуло на продовольчу безпеку в усьому світі.
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