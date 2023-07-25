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АНАЛІТИКА

Україна в серпні зможе наростити експорт зерна - УЗА

16:07 24.07.2023 |

Новини АПК

 

Україна наступного місяця зможе довести експорт зернових і олійних з нинішніх 2 млн тонн на місяць до 3 млн тонн, а в недалекому майбутньому - до 4,5 млн тонн.

Про це заявляють в Українській зерновій асоціації (УЗА).

"Україна вже наразі може експортувати близько 2 млн тонн зернових і олійних щомісяця через порти Дунаю. Сподіваюся, наступного місяця у нас буде рекорд і ми побачимо цифру в 3 млн тонн", - сказав президент УЗА Микола Горбачьов.

Також є плани експортувати зерно через інфраструктуру Європи за допомогою залізничних і автоперевезень.

"Це дає змогу Україні експортувати близько 3,5 млн тонн на місяць. І найближчим часом із покращенням експорт становитиме 4,5 млн тонн щомісяця", - зазначили в УЗА.

Президент УЗА наголосив, що Україні вкрай важливо розв'язати питання здешевлення логістики.

"Якщо ми її (логістику - ред.) не здешевимо для наших сільгоспвиробників, які працюють без будь-яких субсидій, вони можуть скоротити посівні площі на наступний сезон. У такому разі проблеми не буде: Україна залишиться із зерном, а світ залишиться без українського зерна", - зазначив Горбачьов.

Він висловив упевненість, що міжнародне співтовариство "має знайти шляхи і механізм впливу на Росію, щоб не зупиняти "зернову ініціативу" і щоб Україна продовжила годувати світ".

Горбачьов нагадав, що до війни лише через порти Чорного моря Україна відвантажувала 7 млн тонн зернових на місяць і, звісно, ще "не досягла необхідних параметрів".

На його думку, за неможливість експорту Україною зернових розвинені країни заплатять продовольчою інфляцією, а в країн, що розвиваються, забракне можливостей купувати "такі коштовності, як кукурудза і пшениця".
За матеріалами: Економічна правда
 

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