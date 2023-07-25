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Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 по 24 липня 2023 року) експортувала 1,666 млн т зернових та зернобобових
13:54 24.07.2023 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 563 тис. т пшениці, 184 тис. т ячменю, 0,3 тис. т жита та 915 тис. т кукурудзи.
Для порівняння за перші 29 днів 2022/2023 МР Україна експортувала 1,405 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 325 тис. т пшениці, 131 тис. т ячменю та 941 тис. т кукурудзи. У липні торік Україна не експортувала жито.
У 2023/2024 МР Україна експортувала 7,1 тис. т борошна (за перші 29 днів 2022/2023 МР було експортовано 3,7 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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