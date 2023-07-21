Залізниця Молдови надала додаткові знижки на транзит української олії

Українські експортери соняшникової олії отримали додаткові знижки у 39% на транзит продукції Молдовою в напрямку портів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

«Підприємці, які перевозять соняшникову олію залізничним транспортом через Молдову до дунайських портів Рені, Джурджулешт, Галац, отримали знижку в 39%», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що додаткова знижка надається за умови виконання місячного обсягу перевезення олій у 30 тис. т.

Відповідні домовленості були досягнуті в ході переговорів міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з молдовським колегою Володимиром Болем, за безпосередньої участі української та молдовської залізниць.

Як повідомлялося, з 15 липня молдовська залізниця запровадила знижки у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією Республіки Молдова у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.