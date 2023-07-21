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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив створення єдиного реєстру пестицидів і агрохімікатів

20:00 21.07.2023 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 21 липня, затвердив Порядок ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено, що реєстр є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема". Доступ до реєстру здійснюватиметься через "ЕкоСистему", - уточнив Мельничук.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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