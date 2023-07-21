Росія готує альтернативний план поставок зерна, аби витіснити Україну зі світового ринку - FT

Росія просуває план поставок зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після виходу Кремля з "зернової угоди".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, президент РФ Владімір Путін запропонував альтернативну ініціативу, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю, яку Москва ще не винесла на формальний рівень. Інша особа, знайома з цим питанням, сказала, що Катар навряд чи підтримає цю ідею, навіть якщо підтримає.

Росія вперше висунула ідею постачати зерно в Африку минулого року після того, як вона ненадовго вийшла з чорноморської зернової угоди, перш ніж знову приєднатися через кілька днів.

Згідно з проектом меморандуму, з яким ознайомилася Financial Times, Росія повинна була відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Катар повністю сплатив би рахунок, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Український дипломат, який брав участь у переговорах щодо зерна, розповів, що вони бачили тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Росією та Катаром та додав, що Україна доклала певних зусиль, щоб зупинити це.

Інші учасники переговорів щодо зернової угоди заявили, що очікують, що Росія висуне свою пропозицію на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі наступного тижня та під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Кремль та Катар відмовились від коментарів. Туреччина та Україна не відповіли на запит про коментарі.