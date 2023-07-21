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АНАЛІТИКА

Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після зриву Чорноморської ініціативи

 

Румунський порт Констанца, який є основним альтернативним маршрутом для української агропродукції, має можливість приймати додаткові вантажі до середини серпня після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на голову бізнес-асоціації порту Віорела Панаіта.

Він додав, що оператори також прагнуть збільшити пропускну здатність.

"Збирання врожаю в Румунії починається трохи пізніше, ніж в Україні, що створює паузу між двома зборами врожаю. До того ж деякі румунські фермери все ще притримують свій врожай, тому продажі наразі у застої", - сказав Панаіт.

За його словами, це створює наявність логістичних потужностей, від яких Україна може отримати вигоду.

Панаіт зазначив, що Україна збільшила пропускну спроможність своїх дунайських портів Рені та Ізмаїл, а також веде переговори з операторами вагонів про нову систему перевантаження на українсько-румунському прикордонному переході Вадул-Сірет-Дорнешти.
Ключові теги: Румунія
 

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