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Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після зриву Чорноморської ініціативи
19:17 21.07.2023 |
Румунський порт Констанца, який є основним альтернативним маршрутом для української агропродукції, має можливість приймати додаткові вантажі до середини серпня після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на голову бізнес-асоціації порту Віорела Панаіта.
Він додав, що оператори також прагнуть збільшити пропускну здатність.
"Збирання врожаю в Румунії починається трохи пізніше, ніж в Україні, що створює паузу між двома зборами врожаю. До того ж деякі румунські фермери все ще притримують свій врожай, тому продажі наразі у застої", - сказав Панаіт.
За його словами, це створює наявність логістичних потужностей, від яких Україна може отримати вигоду.
Панаіт зазначив, що Україна збільшила пропускну спроможність своїх дунайських портів Рені та Ізмаїл, а також веде переговори з операторами вагонів про нову систему перевантаження на українсько-румунському прикордонному переході Вадул-Сірет-Дорнешти.
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