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В Україні намолочено 5,88 млн тонн зерна врожаю-2023
13:19 21.07.2023 |
Аграрії всіх областей виконали збирання ранніх зернових і зернобобових культур на площі 1495 тис. га і намолотили 5 млн 882 тис. тонн зерна за врожайності 39,4 ц/га, повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.
Згідно з повідомленням, лідирують за темпами обмолоту аграрії Одеської та Миколаївської областей, які намолотили зерна 1 297 тис. тонн і 344,8 тис. тонн відповідно.
Загалом в Україні дотепер зібрано ячменю на 577,2 тис. га, що становить 40% від планових, з яких намолочено 2,253 млн тонн за врожайності 39,0 ц/га.
Пшеницю зібрано з 831 тис. га (18%). За врожайності 41,2 ц/га її намолочено 3420,2 тис. тонн.
Горох зібрано з 85 тис. га (59%). За врожайності 24,6 ц/га його намолочено 208,9 тис. тонн. Аграрії Тернопільської та Вінницької областей завершили збирання гороху.
Крім цього, аграрії 12 областей розпочали збирання озимого ріпаку: зібрано 1390,1 тис. тонн насіння за врожайності 24,7 ц/га на площі 563,5 тис. га (41%).
Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га проти попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).
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