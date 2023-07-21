Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дві ракети «Калібр» влучили у зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих

09:21 21.07.2023 |

Новини АПК

 

Дві ракети типу "Калібр" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, посилаючись на джерела в ОК "Південь".

"Одещина. 2 ракети типу "калібр", за інформацією військових з ОК "Південь", влучили у зерновий склад агропідприємства на території області", - написав Братчук у телеграмі у п'ятницю вранці.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти влучили безпосередньо "в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю".

За його інформацією, внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

"Вони отримали різані рани склом. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Кіпер.

Він уточнив, що ракети "Калібр" росіяни випустили на світанку з ракетоносія, який стояв уночі на чергуванні у Чорному морі.

Кіпер нагадав, що це вже четверта за тиждень атака РФ на Одещину.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6503  0,01 0,02 37,3066  0,01 0,03
EUR 40,8293  0,16 0,40 41,7328  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес