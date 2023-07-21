Росія має рекордний експорт пшениці й намагається це приховати – США в ОБСЄ

Росія експортує рекордні обсяги пшениці та намагається приховати цей факт, припинивши обмін торговельними даними.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати засуджують односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи (BSGI). Ми рішуче підтримували ініціативу за посередництва ООН і Туреччини і приєднуємося до Генерального секретаря ООН Гутерреша та багатьох інших, висловлюючи розчарування тим, що Росія відмовилася від пропозицій ООН продовжити реалізацію ініціативи", - заявила дипломат.

Вона наголосила, що Кремль ставить під загрозу продовольчу безпеку у світі, намагаючись "покарати Україну та просувати свої власні інтереси".

Брукер вказала на той факт, що з серпня 2022 року у межах BSGI вдалося відвантажити майже 33 млн тонн українського зерна та продуктів харчування. Понад половину зерна та дві третини пшениці доправлено у країни, що розвиваються, включаючи деякі з найбільш нестабільних у продовольчому плані регіонів світу.

Водночас дипломат зазначила, що експорт російської сільськогосподарської продукції "відновився до довоєнного рівня і був би ще вищим, якби не експортні обмеження, запроваджені самою Росією".

"Жодні санкції G7 не спрямовані проти російського експорту продовольства та добрив, і Росія має рекордні обсяги експорту пшениці. Росія припинила ділитися даними про торгівлю, намагаючись приховати цей факт від світу", - заявила представниця місії США в ОБСЄ.

За її словами, кожен рейс у межах BSGI сприяв зменшенню труднощів у найбідніших країнах світу, "оскільки вихід зерна на світові ринки знижує ціни на продовольство для всіх".

"Призупинивши свою участь в BSGI й намагаючись прибрати українське зерно з ринку, Росія збільшить свою частку на ринку і зможе продавати свою пшеницю за вищою ціною. Ми вже бачили приклади одностороннього підвищення Росією цін на пшеницю для країн Африки. Закликаємо Росію негайно скасувати своє рішення, повернутися до переговорів, продовжити і повністю реалізувати ініціативу", - заявила Брукер.

Як повідомляв Укрінформ, у порту "Чорноморськ" було знищено 60 тис. т зерна внаслідок обстрілів у ніч проти 19 липня портової інфраструктури, задіяної у зерновій ініціативі.

Російська сторона 17 липня надіслала Туреччині, Україні та ООН свої заперечення щодо продовження зернової угоди та де-факто припинила її дію.

Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо - ООН, Туреччини й Росії.