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АНАЛІТИКА

В Україні у червні найбільше подешевшела гречка – ІАЕ

14:22 20.07.2023 |

Новини АПК

 

В Україні за червень 2023 року найбільше подешевшали гречані крупи, а також знизилися цини на яйця, рис, олію соняшникову, цибулю.

Про це розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

"У червні 2023 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились проти травня на 7,2%, що є найсуттєвішим зниженням серед 33 найменувань продуктів харчування, помісячну динаміку цін на які відстежує Держстат України", - йдеться в повідомленні.

Лупенко зазначив, що минулого місяця ціни на гречані крупи в Україні впали у порівнянні з груднем 2022 року на 30,6%. Більше подешевшали лише яйця, ціни на які у червні знизились на 31,7% у порівнянні з минулорічним груднем, однак проти травня 2023 року ціни на яйця впали на 4,7%.

Також у червні зменшилися ціни на рис (-3,4%), олію соняшникову (‑2,4%), цибулю ріпчасту (-2,2%), сало (-1,4%), а також макаронні вироби з м'яких сортів пшениці (-1,3%). У межах 1% зменшилися проти травня споживчі ціни на борошно, сири м'які, крупи пшеничні, хліб пшеничний, крупи манні та рибу морожену, поінформував науковець.

За його словами, загалом проти попереднього місяця споживчі ціни на продукти харчування зросли у червні найменше у поточному році на 0,1%. Проте найбільше на картоплю (+21,7%), капусту білокачанну (+21,5%), яблука -(+20,1%). Відчутно зросли ціни на моркву (+8,9%), буряк (+7,7%), що, ймовірно, пов'язано з надходженням першої продукції нового врожаю. Також зросли ціни на свинину (+3,7%) та яловичину (+2,1%). Проте зростання цін на продукцію плодоовочевої групи - крім буряку - суттєво загальмувалося.

Експерт зауважив, що якщо врахувати, що у липні збільшиться надходження на ринок продукції нового врожаю, можна очікувати зменшення споживчих цін на овочі, тоді як на перероблені продукти можливе подальше зростання цін під впливом здорожчання вартості пального та електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби статистики України, у червні 2023 року інфляція на споживчому ринку трохи прискорилася - до 0,8% проти 0,5% у травні. Від початку року ціни зросли на 4,6%.
 

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