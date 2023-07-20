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Ціни на пшеницю в США зростають третій день і досягли максимуму за три тижні
11:52 20.07.2023 |
Ціни на пшеницю в США в четвер підвищуються третю сесію поспіль і досягли максимального рівня більше ніж за три тижні після того, як Росія припинила дію зернової угоди, повідомляє Trading Economics.
Котирування вересневих контрактів на пшеницю в Чикаго зросли на 1% - до $7,3525 за бушель. За підсумками торгів у середу вони підскочили на 8,5%, що стало максимальним денним приростом з 2012 року.
Ціни грудневих ф'ючерсів на кукурудзу зросла на 0,5% - до $5,5575 за бушель. При цьому контракти на соєві боби з постачанням у листопаді дешевшають на 0,2%, до $14,0625 за бушель, після підйому за підсумками п'яти сесій поспіль.
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