Ціни на пшеницю в США зростають третій день і досягли максимуму за три тижні

Ціни на пшеницю в США в четвер підвищуються третю сесію поспіль і досягли максимального рівня більше ніж за три тижні після того, як Росія припинила дію зернової угоди, повідомляє Trading Economics.

Котирування вересневих контрактів на пшеницю в Чикаго зросли на 1% - до $7,3525 за бушель. За підсумками торгів у середу вони підскочили на 8,5%, що стало максимальним денним приростом з 2012 року.

Ціни грудневих ф'ючерсів на кукурудзу зросла на 0,5% - до $5,5575 за бушель. При цьому контракти на соєві боби з постачанням у листопаді дешевшають на 0,2%, до $14,0625 за бушель, після підйому за підсумками п'яти сесій поспіль.

