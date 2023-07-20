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Джеймі Даймон
Україна за рік удвічі збільшила експорт борошна - експерт
09:44 20.07.2023 |
У 2022/2023 маркетинговому році Україна експортувала 147 тис. т борошна, що удвічі більше за показник позаминулого сезону.
Про це в інтерв'ю виданню «АПК-Інформ» повідомив директор асоціації «Борошномели України» Родіон Рибчинський.
«Завдяки тому, що країни ЄС дали нам особливі умови роботи на їхньому ринку, це дозволило без квот і мит постачати українську борошномельну продукцію на європейський ринок. Про результати промовисто свідчить статистика - експорт борошна у 2022/23 МР подвоївся, склавши 147 тис. тонн», - сказав Рибчинський.
Також суттєво змінилася географія експорту продукції вітчизняних борошномелів. За даними асоціації, якщо у 2021/22 МР левова частка експорту українського борошна припала на ОАЕ та Палестину, то у 2022/23 МР топімпортерами стали Молдова, Польща. Також у списку покупців з'явилися Румунія, Хорватія, Угорщина, Словаччина, Чехія.
«Крім того, наші експортери спромоглися зміцнити позиції на ринку Близького Сходу. Так, якщо позаминулого сезону Палестина закупила 11,6 тис. тонн українського борошна, то у 2022/23 МР цей обсяг збільшився до 14,6 тис. тонн», - додав Рибчинський.
Як повідомлялося, Україна у 2023/2024 маркетинговому періоді, який розпочався 1 липня, експортувала 4,8 тис. т борошна (за перші 25 днів 2022/2023 МР було експортовано 2,8 тис. т).
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