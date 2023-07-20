Bayer за програмою USAID передасть українським аграріям насіння для весняної посівної на $15,5 млн

Компанія Bayer в рамках Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) виділить додатково $15,5 млн для впровадження інноваційних технологій, безоплатного надання насіння і проведення інформаційної програми з безпеки с/г виробництва, повідомила адміністратор USAID Саманта Пауер в Одесі.

У пресрелізі агентства уточнюється, що Bayer передасть сільгоспвиробникам, які цього потребують, 1,7 тис. мішків насіння ріпаку та овочів (цибулі, капусти, помідорів, моркви, огірків, кабачків, перцю і баклажанів) для проведення весняної посівної.

Крім того німецька компанія планує розширити доступ до своєї цифрової с/г платформи Climate FieldView, йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що торік Bayer придбала велику машину розмінування вартістю понад $900 тис. і почала співпрацю зі Швейцарським фондом протимінної діяльності (Fondation Suisse de Déminage - FSD). Мета інформаційної програми компанії - роз'яснювати українським аграріям ризики, пов'язані з мінуванням, а також сприяти кращій безпеці с/г діяльності на тих територіях, які постраждали від розв'язаної Путіним жорстокої війни.