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АНАЛІТИКА

Знищено 60 тис. тонн зерна внаслідок ворожих атак 18-19 липня - міністр агрополітики

16:12 19.07.2023 |

Новини АПК

 

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський заявив про знищення 60 тис. тонн зерна в морських портах "Одеса" і "Чорноморськ" унаслідок російських ударів 18 і 19 липня і закликав світову спільноту жорстко відреагувати на факт агресії, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з релізом, після нічної атаки на зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ" із роботи виведено значну частину зернової експортної інфраструктури останнього. Для повноцінного відновлення постраждалих об'єктів знадобиться не менше року.

У порту "Чорноморськ" також було знищено 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажено на великотоннажне судно і відправлено зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Вночі 18 і 19 липня Росія обстріляла об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в "зерновій ініціативі". Агресор вкотре довів, що людські цінності для нього порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає", - процитувала пресслужба слова міністра.

Сольський зазначив, що найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу, продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країні терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", - наголосив міністр.

Сольський нагадав, якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання.

"Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на зерно, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати продукцію, а отже, ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, м'ясо", - наголосив міністр.

Як повідомили раніше повітряні сили ЗСУ, у ніч на вівторок українська протиповітряна оборона знищила 13 із 30 крилатих ракет і 23 із 32 "шахедів". Наголошувалося, що здебільшого противник атакував об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти на Одещині, зокрема ударами ракет Х-22 та "Онікс".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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