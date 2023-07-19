Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору

13:55 19.07.2023 |

Новини АПК

 

Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За словами Бондара, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя.

"Це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Імовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається", - наголосив посол.

Боднар нагадав, що Україна створила фонд для забезпечення цих ризиків і має можливість залучати різні компанії та судна для транспортування зерна.

"Ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії. Це можливий варіант для мінімізації ризиків", - додав посол України в Туреччині.

Допомогти з експортом українського зерна пропонують також Литва і Хорватія.

10 млн тонн українського зерна могли б перевантажити у порту Клайпеди, заявив його гендиректор Альгіс Латакас. Однак найбільшою проблемою залишається доставлення зерна до Литви.

"Якщо це питання буде розв'язано, то вже сьогодні Клайпеда могла б забезпечити стовідсоткове обслуговування частини українського зерна", - цитує Латакаса LRT.

Допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна готова й Хорватія. Держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч заявив, що його країна пропонує для цього свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі.

Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити роботу зернового коридору в Чорному морі без Росії. Для цього можна було б залучити турецькі військові кораблі, припустив генеральний директор українського агрохолдингу HarvEast Дмитро Скорняков. Але в Туреччині такий крок вважають дуже ризикованим.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0117
  0,1389
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес