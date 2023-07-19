В Україні у межах розмінування обстежили понад третину сільгоспземель — прем'єр

В Україні обстежили понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування.

Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Вже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це більше третини площ, які плануємо пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що до процесу розмінування, зокрема й сільгоспугідь, залучаються міжнародні партнери, посилюються спроможності, Україна отримує нову техніку, також проходять апробації новітніх технологій.

"Наразі концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено понад 411 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 3 тисячі авіаційних бомб.