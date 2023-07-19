Фінансові новини
- |
- 19.07.23
- |
- 06:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні у межах розмінування обстежили понад третину сільгоспземель — прем'єр
23:44 18.07.2023 |
В Україні обстежили понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування.
Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.
"Вже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це більше третини площ, які плануємо пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію", - сказав Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що до процесу розмінування, зокрема й сільгоспугідь, залучаються міжнародні партнери, посилюються спроможності, Україна отримує нову техніку, також проходять апробації новітніх технологій.
"Наразі концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям", - підкреслив глава уряду.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено понад 411 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 3 тисячі авіаційних бомб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters
ТОП-НОВИНИ
|Росія проігнорувала пропозицію ООН підключити «дочку» «Россєльхозбанку» до SWIFT, - генсек
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|В Україні у межах розмінування обстежили понад третину сільгоспземель — прем'єр
|Кабмін визначив порядок відбору майданчиків для «великої приватизації»
|Україна з початку війни отримала $22 мільярди через механізм Світового банку, – Марченко
|USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства
|Уряд визначив критерії території, які підлягають відбудові
|Українські аграрії залучили майже 42,7 мільярда кредитів
Бізнес
|Сі Цзіньпін хоче побудувати бар’єр безпеки навколо інтернету в Китаї
|Влада Китаю ввела в країні нові правила для генеративного штучного інтелекту
|ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року
|Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
|Renault оновила кросовер-купе Arkana
|ОЕСР: 60% працівників фінансової та виробничої сфери бояться, що їх замінить штучний інтелект
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету