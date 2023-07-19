Фінансові новини
- |
- 19.07.23
- |
- 06:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства
22:20 18.07.2023 |
Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Павер засудила рішення Росії призупинити участь у "зерновій ініціативі" й оголосила про виділення $250 млн на підтримку сільського господарства України, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомили в USAID.
"Сполучені Штати надають цю допомогу через свою Ініціативу стійкості сільського господарства - Україна (AGRI-Ukraine). Загалом уряд США вже спрямував на ініціативу $350 млн. Агентство планує залучити приватний сектор, інших донорів і фонди, щоб зібрати ще $250 млн", - процитувала пресслужба USAID виступ Павер під час відвідування Одеського порту у вівторок.
Додаткові кошти буде спрямовано на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, зокрема, йдеться про системи зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру.
Крім того, USAID розширить підтримку малих і середніх сільськогосподарських бізнесів, щоб вони мали доступ до фінансування та ресурсів для планування посіву та збору врожаю на 2023 рік.
Агентство зазначило, що російське повномасштабне вторгнення завдало сільськогосподарському сектору України прямих збитків на суму понад $6,6 млрд.
"AGRI-Ukraine продовжить допомагати фермерам України виробляти, зберігати й експортувати сільськогосподарську продукцію і зерно", - запевнили в USAID.
Ініціативу AGRI-Ukraine було започатковано в липні 2022 року, вона підтримує понад 30% зареєстрованих фермерів України. Так, США надають насіння, добрива, сільськогосподарські та фінансові послуги й забезпечують зберігання.
Завдяки підтримці USAID фермери змогли зберігати більше ніж 843 тис. тонн зерна, а понад 600 фермерів отримали майже $49,8 млн.
Міжнародні компанії, такі як Bayer, Grain Alliance, Kernel і Nibulon, інвестують кошти в програми з підтримки сільськогосподарської сфери України. До AGRI-Ukraine також долучився Світовий банк, який фінансує реформи в цьому секторі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters
ТОП-НОВИНИ
|Росія проігнорувала пропозицію ООН підключити «дочку» «Россєльхозбанку» до SWIFT, - генсек
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|В Україні у межах розмінування обстежили понад третину сільгоспземель — прем'єр
|Кабмін визначив порядок відбору майданчиків для «великої приватизації»
|Україна з початку війни отримала $22 мільярди через механізм Світового банку, – Марченко
|USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства
|Уряд визначив критерії території, які підлягають відбудові
|Українські аграрії залучили майже 42,7 мільярда кредитів
Бізнес
|Сі Цзіньпін хоче побудувати бар’єр безпеки навколо інтернету в Китаї
|Влада Китаю ввела в країні нові правила для генеративного штучного інтелекту
|ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року
|Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
|Renault оновила кросовер-купе Arkana
|ОЕСР: 60% працівників фінансової та виробничої сфери бояться, що їх замінить штучний інтелект
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету