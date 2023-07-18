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Україна експортувала «зерновим коридором» майже 33 мільйони тонн агропродукції - УКАБ
17:35 18.07.2023 |
Від початку роботи «зернового коридору», з 1 серпня 2022 року по 16 липня 2023 року, Україна експортувала 32,9 млн т аграрної продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
При цьому за 50-й тиждень роботи «зернового коридору», з 10 по 16 липня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 76,7 тис. т агропромислової продукції, що на 50% менше, ніж цим каналом тиждень тому.
Минулого тижня було завантажено два судна (- 2 до попереднього тижня). Однак ці судна ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі, до клієнтів.
Протягом 50-го тижня роботи «зернового коридору» експортували лише кукурудзу (80% експорту за цей період) та ріпак (20%). Українська продукція попрямувала в країни ЄС (Нідерланди) та Азії (Ірак).
Як повідомляв Укрінформ, дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина у липні 2022 року, завершилась 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.
Російська сторона 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди" та де-факто припинила її дію.
Президент Володимир Зеленський офіційно запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в односторонньому форматі, тобто без Росії.
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