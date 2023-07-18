Страховий брокер Marsh призупинив програму страхування українського зерна

Страховий брокер Marsh оголосив про призупинення механізму страхування зернових і продовольчих вантажів, що прямують через українські "зернові коридори", після того як Росія припинила дію "зернової угоди".

Механізм забезпечував страхування вантажів, що відбувають з українських портів Чорного моря.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі на два місяці.