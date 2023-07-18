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АНАЛІТИКА

В Україні сповільнилось зростання цін на продукти – ІАЕ

16:34 18.07.2023 |

Новини АПК

 

Зростання споживчих цін у червні 2023 року на 0,1% є найнижчим рівнем зростання з початку року.

Про це розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

"У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4-2,3%, у квітні - 0,3%, а у травні - 0,9%", - поінформував Лупенко.

За його словами, у червні гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння цін на: яйця (-4,1% до травня), олію соняшникову (-2,4%), фрукти (-2,2%) хліб і хлібопродукти (- 0,6%), молоко і сири (-0,5%) та масло (-0,1%).

Збереглося зростання цін на м'ясо та м'ясопродукти (на 1,9 % проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор (-0,4% у травні), поінформував науковець.

Лупенко додав, що останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби статистики України, у червні 2023 року інфляція на споживчому ринку трохи прискорилася - до 0,8% проти 0,5% у травні. Від початку року ціни зросли на 4,6%.
 

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