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Елеонор Рузвельт
Україна вже експортувала понад 1,2 мільйона тонн зерна
15:43 17.07.2023 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 403 тис. т пшениці, 132 тис. т ячменю, 0,2 тис. т жита та 728 тис. т кукурудзи.
Для порівняння за перші 25 днів 2022/2023 МР Україна експортувала 1,082 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 222 тис. т пшениці, 88 тис. т ячменю та 766 тис. т кукурудзи. У липні торік Україна не експортувала жито.
У 2023/2024 МР Україна експортувала 4,8 тис. т борошна (за перші 25 днів 2022/2023 МР було експортовано 2,8 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) 48,996 млн т зернових та зернобобових.
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