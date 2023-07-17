Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із «зернової угоди»
14:30 17.07.2023 |
Після того, як Росія сьогодні заявила про припинення дії "зернової угоди", світові ціни на пшеницю різко зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 17 липня зросли одразу на 6,7% - до 6,89 долара за бушель.
Як зазначається, Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції у світі та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Швеція виділить понад пів мільярда доларів на відновлення України
|«Приват» підняв ціни на пальне на 1 грн/л
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Ціна на газ для українців не зміниться принаймні до травня - Нафтогаз
|Україна вже експортувала понад 1,2 мільйона тонн зерна
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $78,7 за барель
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard