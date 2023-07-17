Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із «зернової угоди»

Після того, як Росія сьогодні заявила про припинення дії "зернової угоди", світові ціни на пшеницю різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 17 липня зросли одразу на 6,7% - до 6,89 долара за бушель.

Як зазначається, Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції у світі та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.