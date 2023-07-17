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АНАЛІТИКА

Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із «зернової угоди»

14:30 17.07.2023 |

Новини АПК

 

Після того, як Росія сьогодні заявила про припинення дії "зернової угоди", світові ціни на пшеницю різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 17 липня зросли одразу на 6,7% - до 6,89 долара за бушель.

Як зазначається, Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції у світі та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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