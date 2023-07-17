Експорт української сої встановив історичний рекорд

У вересні-червні 2022/23 маркетингового року Україна експортувала майже 3 мільйони тонн сої.

Це рекордний обсяг експорту цієї культури за всю історію спостережень, перевищивши попередній максимум за підсумками сезону 2016/17 років (2,9 млн тонн), повідомляє галузеве агентство АПК-Інформ.

Основним імпортером української сої у поточному сезоні з часткою 47% залишається Євросоюз, який збільшив закупівлі у 3,1 раза.

Туреччина зберігає друге місце в рейтингу з часткою 32% порівняно із 36% у минулому МР. Збільшення експорту за цим напрямком за 10 місяців 2022/23 МР склало 2,4 раза.

Також варто відзначити суттєвий приріст відвантажень української сої до Єгипту, особливо в травні-червні поточного сезону. Частка цієї країни у загальному експорті сої з України зросла до 15% порівняно із 2% у сезоні-2021/22, а обсяги відвантаження в цьому напрямку збільшилися в 17 разів - до 440 тис. тонн.