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АНАЛІТИКА

З порту Одеси вийшло останнє судно з українським зерном у рамках угоди – ЗМІ

09:38 17.07.2023 |

Новини АПК

 

Останнє судно в рамках укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно в Чорне море, вийшло з Одеського порту вранці в неділю перед закінченням терміну продовження угоди 17 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців та дані MarineTraffic.com.

Зазначається, що Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з зерном із 27 червня, у той час як термін дії Чорноморської зернової ініціативи закінчується в понеділок, 17 липня, якщо Москва не погодиться її продовжити.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити цю угоду.

Під час телефонної розмови в суботу Путін сказав президенту ПАР Сирілу Рамафосі, що зобов'язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства та добрив «ще не виконано».

Як повідомлялося, Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року. Задля цього було підписано два документи: за участю ООН, Туреччини і України й окремо - ООН, Туреччини й Росії.

Путін неодноразово погрожував не продовжувати угоду, вимагаючи зняття санкцій та перешкод для російського експорту.

Єврокомісія допомагає Організації Об'єднаних Націй і Туреччині зі спробами продовжити угоду і готова "розглянути всі рішення", заявив у четвер речник Європейського Союзу.

Нині головною вимогою Москви є відновлення доступу «Россельхозбанку» до міжнародної міжбанківської мережі SWIFT, з якої ЄС виключив Росію у червні 2022 року за вторгнення Росії в Україну.

ЄС розглядає можливість підключення дочірньої компанії «Россельхозбанку» до SWIFT, що дозволить здійснювати транзакції з зерном і добривами.

Президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що цього тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа Путіну. У листі Гутерреш запропонував Москві продовжити угоду на кілька місяців, щоб надати ЄС час для підключення дочірньої компанії «Россельхозбанку» до SWIFT.

Напередодні Путін заявив, що жодної з умов Москви не було виконано для подальшої дії угоди.

17 липня закінчується термін дії зернової угоди. Росія заявила, що не має наміру її продовжувати і вимагає, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари.
 

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