В Україні вже зібрали понад 2,1 мільйона тонн зерна нового врожаю

В Україні станом на 14 липня 2023 року зібрано 2,157 млн т зернових та зернобобових культур на площі 643,8 тис. га при врожайності 33,5 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що аграрії 22 областей вже намолотили: 1,3 млн т ячменю зі 352,4 тис га (врожайність - 37,2 ц/га), 778,7 тис. т пшениці зі 211,8 тис. га (врожайність -36,8 ц/га) та 93,7 тис. т гороху зі 45 тис. га (врожайність - 20,8 ц/га).

Найбільше намолотили зерна аграрії Одещини - 746 тис. тонн. Лідером по збору є Миколаївщина, там сільгосптоваровиробники обмолотили 213 тис. га.

Крім того, 12 областей розпочали збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 158 тис. га, намолочено 329,5 тис. т насіння при урожайності 20,8 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії почали збирати новий врожай 23 червня 2023 року.

Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано 69 млн т зернових та олійних культур.