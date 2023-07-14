Україна торік експортувала вино у 49 країн

У 2022 році українські виробники експортували вино у 49 країн світу.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час презентації досягнень виноградарсько-виноробної галузі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

«Виноробна галузь через повномасштабну війну зазнала значних втрат. Але попри це, торік нам вдалося експортувати українське вино у 49 країн світу. Наше вино було представлено на низці міжнародних виставок, а на найбільшому винному конкурсі у світі Decanter World Wine Competition 2023 Україна здобула 37 нагород», - сказав він.

Сольський зазначив, що потенціал української виноробної галузі високо оцінують на міжнародній арені. Він додав, що для подальшого економічного розвитку та налагодження торговельних відносин цей сектор потребує змін на законодавчому рівні та підтримки держави

Представники виноробного ринку озвучили детально, які законодавчі зміни необхідні їм для розвитку галузі. Зокрема, потрібно зняти обмеження щодо надання державної підтримки підприємствам первинного виноробства, які не розливають продукцію у споживчу тару і не реалізують її кінцевому споживачу, а є лише ланкою в процесі виробництва. Йдеться про зміни до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Також необхідно знизити акцизний податок на ігристі вина та скасувати їх маркування марками акцизного податку, так як це вже є в країнах ЄС: Греції, Іспанії, Італії, Болгарії та інших. На думку фахівців, необхідно виключити столові вина з переліку підакцизних товарів, як це працює в 15-ти країнах ЄС. Для реалізації цих ініціатив потрібно внести відповідні зміни до Податкового кодексу України.

Крім того, для розвитку галузі дуже важливо підтримати малих виробників й ухвалити проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції» (№ 9030).

У законопроєкті йдеться про зменшення вимог до матеріально-технічної бази малих виробників продукції, оскільки їм надається право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження. А ще - дозволити їм розливати вина у металеві банки із харчового алюмінію, а також кеги із алюмінію та нержавіючої сталі.

Відповідно до вимог регламенту ЄС 2021/2117 від 02.12.2021 року, потрібно ухвалити законопроєкт № 9139, який передбачає, зокрема, створення єдиної державної інформаційної системи «Виноградарсько-виноробний реєстр» та введення вимог до виробництва та обігу вин.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 30 жовтня 2022 року поновила членство у Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine). Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ. На період воєнного стану МООВ зробила виключення для України, звільнивши від сплати членських внесків.