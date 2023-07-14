Штати виділяють $100 мільйонів на нову програму продовольчої безпеки

Сполучені Штати оголосили про виділення початкового внеску в розмірі $100 млн на фінансування програми в аграрному секторі, реалізація якої почнеться з Африки.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає Укрінформ.

«Ми ніколи не досягнемо цілей продовольчої безпеки без родючих ґрунтів, а також адаптованих і продуктивних культур. Сполучені Штати роблять початковий внесок у $100 мільйонів через програму «Перспективи для адаптованих культур і ґрунтів» (VACS)», - повідомив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що VACS є частиною масштабнішої програми «Нагодувати майбутнє» (Feed the Future).

Зусилля в межах програми спочатку зосереджуватиметься на Африканському континенті. Вони включатимуть картографування й аналіз ґрунтів, сприяння кращому управлінню фермами та пом'якшення наслідків посух. Це має сприяти вирощуванню сортів культур, стійких до зміни клімату, шкідників, екстремальних погодних умов і опадів, підкреслив глава Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати неодноразово підтверджували відданість ініціативам продовольчої безпеки, що передбачає поширення адаптованих культур і розвиток здорових ґрунтів задля забезпечення сталого сільського господарства.