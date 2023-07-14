Молдова знижує тариф на транзит української агропродукції в напрямку портів

Залізниця Республіки Молдова погодила надання знижки на транзитне перевезення української агропродукції в напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

«Молдовська залізниця погодила надання знижки у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією Республіки Молдова у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац», - йдеться у повідомленні.

Нові тарифні умови діятимуть із 15 липня 2023 року.

В Мінагрополітики підкреслюють, що згідно з новими тарифними умовами на транзитні вантажі коефіцієнт на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.

Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць та середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці більше або дорівнює встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.

Як повідомлялося, на початку червня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля кроки, які сприятимуть збільшенню обсягів перевезень молдовською залізницею української агропродукції, в тому числі, за рахунок зниження тарифу на них.