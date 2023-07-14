Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова знижує тариф на транзит української агропродукції в напрямку портів
09:08 14.07.2023 |
Залізниця Республіки Молдова погодила надання знижки на транзитне перевезення української агропродукції в напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.
«Молдовська залізниця погодила надання знижки у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією Республіки Молдова у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац», - йдеться у повідомленні.
Нові тарифні умови діятимуть із 15 липня 2023 року.
В Мінагрополітики підкреслюють, що згідно з новими тарифними умовами на транзитні вантажі коефіцієнт на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.
Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць та середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці більше або дорівнює встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.
Як повідомлялося, на початку червня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля кроки, які сприятимуть збільшенню обсягів перевезень молдовською залізницею української агропродукції, в тому числі, за рахунок зниження тарифу на них.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Молдова знижує тариф на транзит української агропродукції в напрямку портів
|Після легалізації. Україна планує вирощувати канабіс у Криму
|США збільшили прогнози українського виробництва та експорту кукурудзи
|Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін
|Нафта зростає третій тиждень поспіль через скорочення пропозиції
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|Рада дозволила самостійно самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійських прав
Бізнес
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами