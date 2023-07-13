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96% регуляторних актів у сільському господарстві скасують або змінять
16:39 13.07.2023 |
За результатами перегляду інструментів регулювання для бізнесу у сільськогосподарській галузі рекомендовано скасувати або осучаснити 96% із проаналізованих 120 інструментів (дозволів, довідок, декларацій тощо).
Лише 5 із перевірених документів пропонується залишити без змін, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Наприклад, Міжвідомча робоча група з дерегуляції (МРГ) рекомендувала скасувати дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури.
"Меліоративні системи зараз зводять за загальними нормами та вимогами будівництва. Відновлення та побудова нових меліоративних систем на півдні країни, на думку урядовців, є особливо важливою. Тож, потрібно скасувати зайві бюрократичні процеси", - пояснили у Мінекономіки.
Також МРГ пропонує скасувати Дозвіл на встановлення електропристроїв для нагрівання води в приміщеннях для тварин та птиці, адже бойлери нині використовують практично у кожній оселі чи офісі, і дозволи на них не потрібні.
Серед інших непотрібних документів, які пропонують скасувати, - дозвіл на виготовлення клейм для клеймування шкіри та хутра, погодження місця розташування пунктів прийому риби тощо.
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