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Рада ухвалила за основу законопроєкт про електронні аграрні розписки
15:43 13.07.2023 |
Верховна Рада в четвер ухвалила за основу законопроєкт №9266 "Про електронні аграрні розписки".
Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.
Законопроєкт передбачає запровадження нового фінансового інструменту для кредитування сільськогосподарського виробництва, який, базуючись на перевагах аграрних розписок, використовуючи переваги ринків капіталу, депозитарної системи України, дозволить забезпечити збільшення ефективності залучення грошових коштів у сільське господарство, зокрема через кореспондентські відносини Центрального депозитарію цінних паперів, зазначав раніше голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, документ регулюватиме електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. Зупинення дії чинного закону "Про аграрні розписки" не передбачається - традиційні паперові аграрні розписки функціонуватимуть одночасно з новими фінансовими інструментами кредитування сільгоспвиробництва.
У Міністерстві аграрної політики та продовольства наголошували, що ухвалення законопроєкту допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, а також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор.
Предметом застави можуть бути майбутній врожай, живі тварини, продукти тваринного і рослинного походження, продукти їх первинного перероблення. Якщо у боржника відсутня застава за електронною аграрною розпискою, то кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки з Реєстру електронних аграрних розписок за рахунок іншого майна.
Крім того, документ розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських кооперативів.
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