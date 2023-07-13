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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила за основу законопроєкт про електронні аграрні розписки

15:43 13.07.2023 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада в четвер ухвалила за основу законопроєкт №9266 "Про електронні аграрні розписки".

Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

Законопроєкт передбачає запровадження нового фінансового інструменту для кредитування сільськогосподарського виробництва, який, базуючись на перевагах аграрних розписок, використовуючи переваги ринків капіталу, депозитарної системи України, дозволить забезпечити збільшення ефективності залучення грошових коштів у сільське господарство, зокрема через кореспондентські відносини Центрального депозитарію цінних паперів, зазначав раніше голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, документ регулюватиме електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. Зупинення дії чинного закону "Про аграрні розписки" не передбачається - традиційні паперові аграрні розписки функціонуватимуть одночасно з новими фінансовими інструментами кредитування сільгоспвиробництва.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства наголошували, що ухвалення законопроєкту допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, а також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор.

Предметом застави можуть бути майбутній врожай, живі тварини, продукти тваринного і рослинного походження, продукти їх первинного перероблення. Якщо у боржника відсутня застава за електронною аграрною розпискою, то кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки з Реєстру електронних аграрних розписок за рахунок іншого майна.

Крім того, документ розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських кооперативів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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