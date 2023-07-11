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Від початку липня у межах «зернової угоди» з українських портів вийшли шість суден
10:27 11.07.2023 |
За 11 днів липня 2023 року з українських морських.портів Одеської області вийшло 6 суден із 215 тис. т агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.
"З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден. Сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 11 липня у морпорті "Одеса" завершується завантаження 85 тис. т зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.
У міністерстві наголошують, що флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни «викреслюють» усі судна, які прямують до нього.
Повідомляється, що з 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. Наразі 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн т агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини.
«Українська агропродукція займає значне місце в продовольчій безпеці світу. Повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери. Останні кілька місяців Зерновий коридор практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі», -заявив віцепрем'єр міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Кубраков зазначив, що Україна завжди виконувала і готова надалі виконувати ті зобов'язання, які брала на себе, коли підписували "зернову угоду". Також віцепрем'єр закликав світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство.
У період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.
Із 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн т продукції українських аграріїв до 45 країн світу.
Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 17 травня повідомив, що угода діятиме до 18 липня 2023 року.
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