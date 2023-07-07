Україна виділила 20 млрд грн для гарантії фінансової безпеки суден, готових перевозити українську агропродукцію поза рамками "зернової угоди", повідомив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Було ухвалено рішення виділити 20 млрд грн страхових гарантійних коштів. Якщо навіть Росія не гарантуватиме безпеку і буде проти "коридору", судна зможуть заходити (в українські морпорти - ІФ-У). Є судновласники, які готові заходити, а Україна цим страховим фондом у 20 млрд грн гарантуватиме їм фінансову безпеку", - сказав він на брифінгу в "Медіацентрі Україна-Укрінформ" у п'ятницю.

Розповідаючи про перспективи продовження роботи "зернового коридору" після 18 липня, Соломчук висловив думку, що рішення буде ухвалено за день-два до дати завершення дії угоди.

"Сподіваємося, що рішення буде позитивним, враховуючи, скільки країн світу долучилося до цього процесу", - сказав нардеп.