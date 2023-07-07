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АНАЛІТИКА

Світове виробництво зерна у 2023 р. може стати рекордним - 2,8 млрд т, прогнозує ФАО

13:09 07.07.2023 |

Новини АПК

 

Виробництво зерна у світі в 2023 році може стати рекордним і досягти 2,819 млрд тонн, що на 1,1% вище за показник 2022 року, повідомляється в червневому огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Минулого місяця прогноз було підвищено на 5,9 млн тонн. "Коригування майже повністю зумовлене поліпшенням видів на врожай пшениці у світі. При цьому, незважаючи на те, що прогноз її збору підвищили на 0,9%, до 783,3 млн тонн, він все ще на 18,4 млн тонн нижчий за рекордний рівень 2022 року", - йдеться в огляді.

Зокрема, підвищено оцінки збору в ЄС, Канаді, Казахстані та Туреччині. "Очікуваний приріст виробництва в цих країнах дав змогу із лишком компенсувати значне скорочення прогнозу щодо виробництва в Австралії, де незвично посушливі погодні умови призвели до зниження прогнозів щодо врожаю", - йдеться в огляді.

Прогноз зі збору фуражного зерна було "несуттєво знижено" до 1,512 млрд тонн. Але це все ще на 2,9% вище, ніж у 2022 році.

"Зниження обумовлено переглядом у бік зниження прогнозів щодо збору кукурудзи в країнах Східної Африки. При цьому поліпшення прогнозу щодо виробництва ячменю у світі значною мірою зумовлено коригуванням офіційних оцінок щодо Туреччини, де очікується вищий, ніж спочатку прогнозувалося, урожай. Однак воно не дало змоги повною мірою компенсувати скорочення обсягів виробництва кукурудзи", - повідомляється в огляді.

Прогноз щодо виробництва рису "незначно скориговано у бік підвищення", до 523,7 млн тонн за рахунок поліпшення видів на врожай у Бангладеш і в інших країнах, розташованих уздовж і на південь від екватора. Минулого року, згідно з переглянутими даними, урожай становив 517,6 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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