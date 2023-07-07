Фінансові новини
- |
- 07.07.23
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світове виробництво зерна у 2023 р. може стати рекордним - 2,8 млрд т, прогнозує ФАО
13:09 07.07.2023 |
Виробництво зерна у світі в 2023 році може стати рекордним і досягти 2,819 млрд тонн, що на 1,1% вище за показник 2022 року, повідомляється в червневому огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Минулого місяця прогноз було підвищено на 5,9 млн тонн. "Коригування майже повністю зумовлене поліпшенням видів на врожай пшениці у світі. При цьому, незважаючи на те, що прогноз її збору підвищили на 0,9%, до 783,3 млн тонн, він все ще на 18,4 млн тонн нижчий за рекордний рівень 2022 року", - йдеться в огляді.
Зокрема, підвищено оцінки збору в ЄС, Канаді, Казахстані та Туреччині. "Очікуваний приріст виробництва в цих країнах дав змогу із лишком компенсувати значне скорочення прогнозу щодо виробництва в Австралії, де незвично посушливі погодні умови призвели до зниження прогнозів щодо врожаю", - йдеться в огляді.
Прогноз зі збору фуражного зерна було "несуттєво знижено" до 1,512 млрд тонн. Але це все ще на 2,9% вище, ніж у 2022 році.
"Зниження обумовлено переглядом у бік зниження прогнозів щодо збору кукурудзи в країнах Східної Африки. При цьому поліпшення прогнозу щодо виробництва ячменю у світі значною мірою зумовлено коригуванням офіційних оцінок щодо Туреччини, де очікується вищий, ніж спочатку прогнозувалося, урожай. Однак воно не дало змоги повною мірою компенсувати скорочення обсягів виробництва кукурудзи", - повідомляється в огляді.
Прогноз щодо виробництва рису "незначно скориговано у бік підвищення", до 523,7 млн тонн за рахунок поліпшення видів на врожай у Бангладеш і в інших країнах, розташованих уздовж і на південь від екватора. Минулого року, згідно з переглянутими даними, урожай становив 517,6 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
|МЗС у відповідь на заклик Білого дому до реформ заради НАТО закликало змінити ставлення до Росії
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За тиждень середня ціна на автогаз зросла на 1,43 грн/л
|Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ
|Інфляція в Україні знижується швидше очікувань НБУ
|Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л
|Світове виробництво зерна у 2023 р. може стати рекордним - 2,8 млрд т, прогнозує ФАО
|Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
Бізнес
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном